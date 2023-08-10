Новая баскетбольная площадка откроется в Хабаровске в сентябре Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идет строительство новой баскетбольной площадки. Она будет находиться между домов №№47 и 48 на Амурском бульваре. Сейчас здесь закончили укладывать первый слой асфальта, потом на площадке установят кольца и зальют второй слой.

- Новая площадка заменит старый спортивный объект, оборудование и состояние которого уже пришли в непригодность. Финансирование проекта взяла на себя некоммерческая организация благотворительного фонда «Кириленко - детям!» - рассказали в администрации Хабаровска.

Когда все работы закончатся, площадку передадут во владение «Дирекции спортивных сооружений». Заниматься на ней хабаровчане смогут уже в начале этой осени. Торжественное открытие объекта запланировано через месяц, на 8 сентября. После баскетболисты смогут здесь тренироваться и оттачивать свои умения.

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