Сильные ливни пройдут на юге Хабаровского края 11 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

К Хабаровскому краю приближается японский тайфун «Ханун». В пятницу, 11 августа, на юге региона ожидаются опасные метеоявления. В Бикинском, Вяземском, имени Лазо районах и в Хабаровске пройдут недолгие дожди, а местами - даже сильные ливни. До конца недели такая же погода будет и в центре региона. В центре ветер усилится до 20 метров в секунду.

В последний рабочий день недели в Хабаровске пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха поднимется до 17 градусов, днем - до 27. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На юге где-то пройдет небольшой дождь, а где-то - ливень. Столбик термометра ночью поднимется до 21 градуса, днем - до 29. Восточный ветер усилится до 10 метров в секунду.

В центре региона ночью пройдет дождь, где-то прогнозируется ливень. Днем же можно зонтик с собой не брать: существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от девяти до 21 градуса, днем - 19-29 градусов. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется от четырех до 16 градусов, днем - от 15 до 30. Ветер подует восточных направлений и усилится в порывах до 12 метров в секунду.

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