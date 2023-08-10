Житель Хабаровска погиб на спецоперации Фото: Регионснаб

Представители хабаровской компании «Регионснаб», которая занимается ремонтом содержанием дорог в крае, сообщили печальную новость: во время спецоперации на Украине погиб их сотрудник Игорь Демин. Его не стало 6 августа.

В компании хабаровчанин работал с 2019 года, был дорожным рабочим, следил за магистралями Хабаровского района. Защищать Родину он отправился в октябре прошлого года.

- Служить Отчизне способен не каждый: это кропотливая и трудная задача под силу только самым верным и преданным ее сынам. Игорь Демин был одним из них, - сказали в компании.

Представители предприятия выражают соболезнования родным и близким Игоря Юрьевича.

Ранее в Хабаровске семья погибшего на СВО добровольца увековечила о нем память. Невестка мужчины написала песню, которую посвятила своему родному человеку.

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