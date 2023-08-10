Частный дом чуть не сгорел в Магадане Фото: МЧС Магадана

В столице Колымы 9 августа произошло возгорание частного дома. Горела постройка во втором Железнодорожном переулке. На место тут же отправились специалисты нескольких пожарных частей.

Горело одноэтажное здание. Пожарные провели разведку, но пострадавших не нашли. Спустя некоторое время они полностью сбили и потушили пламя.

- Общая площадь пожара составила полтора квадратных метра. В результате пожара повреждена обшивка стены, диван и вещи. Благодаря бдительности соседей и своевременному вызову пожарных удалось избежать серьезных последствий, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На месте работали дознаватели, которые устанавливают причину пожара. По предварительной версии, это неосторожное обращение с огнем или неисправность печки. Рассматриваются и другие варианты.

Всего на месте работали 14 человек и три единицы техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.