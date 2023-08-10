Систему отслеживания автобусов в Магадане запустят на следующей неделе Фото: администрация Магадана

Власти Магадана планируют уже на следующей неделе запустить городские маршрутные автобусы системой для отслеживания их местонахождения. С треков данные поступают в систему «Умный город», и через приложение жители города смогут их посмотреть.

- Оборудованием оснастили 59 машин. Сейчас специалисты подрядной организации занимаются настройкой и отладкой оборудования, загружают расписание, - рассказали в комитете по работе с хозяйствующими субъектами.

Раньше приложение запустили в тестовом режиме, к ней подключили по одному автобусу маршрутов №1, 3 и 5. В нем можно посмотреть, через сколько нужный транспорт приедет к той или иной остановке. Система работает почти по всей стране, у нее есть погрешность в 20-40 секунд, так как именно с этой частотой обновляется информация. Полностью запустить систему планируют уже на следующей неделе. Ссылку, по которой можно отследить автобус, разместят на сайте администрации Магадана.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.