Девочку назвали Милисой родители в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В департаменте ЗАГС правительства Еврейской автономной области рассказали, какие самые редкие имена давали родители новорожденным детям. Всего за второй месяц лета в регионе родились 139 малышей: 64 мальчика и 75 девочек. Это на пять больше, чем было в прошлом году. Самый часто фиксируемый возраст мам - 18-24 года.

Начнем с самых популярных имен июля 2023 года. Работники департамента выделили по пять имен среди мальчиков и девочек. Так, чаще всего мамы и папы называли мальчиков Арсений, Тимофей, Александр, Андрей и Артем. Девочкам давали такие имена, как София, Варвара, Анна, Диана и Ева.

Среди редких имен по три варианта - Захар, Тихон и Трофим для мальчиков и Евангелина, Милиса и Ясения для девочек.

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