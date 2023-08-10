Движение по надземному переходу в районе «Южнопортовой» ограничат в Хабаровске

Движение по надземному переходу в районе остановки «Южнопортовая» ограничат в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске временно ограничат движение по надземному переходу, который находится в районе остановки «Южнопортовая». Запрет связан с устройством резинового покрытия на части, предназначенной для пешеходов.

Запрет продлится чуть меньше суток. Начнутся работы 11 августа в 10 часов, а закончатся 12 числа в семь утра. Администрация города извиняется перед хабаровчанами за доставленные неудобства и просит их заранее планировать свой маршрут, особенно в этом районе.

Между тем в этом году в краевой столице планировали перекрывать десятки улиц. Все ограничения так или иначе связаны с ремонтами, которые должны проходить в разных районах города. Большая часть магистралей уже открылась, но на некоторых из них еще идут работы. Это, к примеру, улицы Осенняя, Заветная, Ким Ю Чена и Партизанская.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.