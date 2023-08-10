Посмотреть бесплатное кино ночью смогут жители Хабаровска Фото: Иван МАКЕЕВ

Август приближается к концу, а это значит, что в краевой столице совсем скоро состоится всероссийская традиционная акция «Ночь кино». Зрители смогут совершенно бесплатно посмотреть новинки отечественного кинематографа.

- Вечером 26 августа хабаровчане смогут абсолютно бесплатно и на большом экране посмотреть три отечественных фильма. Таким образом кинотеатр «Гигант» поддержит Всероссийскую акцию «Ночь кино», - рассказали в администрации Хабаровска.

Все картины, которые покажут во время акции, - премьерные. Их выпустили в 2022 и 2023 годах.

Вход хоть бесплатный, но по билетам. Их можно получить в кассе кинотеатра «Гигант» с 10 по 20 августа. Важное уточнение: в одни руки выдают максимум два талона. Также с 21 по 26 августа можно будет забронировать билеты онлайн. Бронирование откроется на сайте кинотеатра.

Кинопоказы запланированы на 26 августа в 19: 00.

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