В зоне видимости пешехода: нарушившую ПДД пенсионерку сбили в Комсомольске-на-Амуре

Пенсионерка нарушила правила и попала под машину в Комсомольске Фото: ГИБДД Комсомольска

Днем 10 августа в Хабаровске сбили 82-летнюю женщину. Оказалось, старушка сама нарушила правила дорожного движения.

Все произошло в 13:34 в районе дома №35 по улице Советской. Женщина 28 лет на Honda Fit двигалась задним ходом.

- Водитель не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на пешехода-женщину 82 лет, которая намеревалась перейти проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости. В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

О состоянии старушки ничего не сообщается, сейчас за ней смотрят врачи. Молодая женщина водит машину уже девять лет. В ГИБДД напомнили, что водители при выполнении маневра не должны создавать опасность для движения и помехи для других его участников. А пешеходы должны переходить дорогу по зебре или на перекрестке.

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