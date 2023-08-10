Сестринская нелюбовь: хабаровчанку пришлось насильно вселять в ее квадратные метры

Женщина не пускала сестру в собственную квартиру в Хабаровске Фото: УФССП Хабаровского края

Необычный случай встретился в практике хабаровских приставов: им пришлось насильно вселять женщину в ее же квартиру. Она хотела жить на своих метрах, но ее туда не пускала сестра.

Хабаровчанке принадлежала одна из комнат в квартире в краевом центре. Досталась она ей по наследству. Только вот въехать туда она не могла: не пускала живущая там сестра. Родственница захлопнула перед женщиной дверь и сменила замки. Пришлось обращаться в суд.

- Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Кировскому району Хабаровска. Сотрудник службы вручил должнику постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснил последствия неисполнения решения суда, в частности, предупредил об ответственности, а также штрафной санкции в виде исполнительского сбора, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина поняла, что если не помириться с сестрой, то станет еще хуже. Тогда она передала родственнице ключи от квартиры, а та смогла отпраздновать новоселье.

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