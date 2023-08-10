Мультфильм из Хабаровска «Спина к спине» переведут на английский язык Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске в студии «Мечталет» идет работа над вторым сезоном мультсериала «Спина к спине». Мультик о приключениях рюкзачков успели полюбить не только в России, но и в Китае, Таиланде, Казахстане и Беларуси. Создатели хотят расширить географию и перевести его на английский язык.

- В этом году после окончания создания второго сезона мы будем сразу же делать перевод на английский язык. Сейчас мы планируем выходить в Турции, также подписываем договор с компанией MBC, которая вещает на все страны MENA. Очень здорово, что есть местные институты поддержки, которые могут частично закрыть потребность локализации продукта, - рассказал директор анимационной студии Илья Кузнецов.

Сейчас нарисованную историю планируют перевести еще на четыре языка. Аниматоры надеются, что к концу года мультсериал будет звучать уже на 10 языках мира. А чтобы о мультике узнали в Магрибе и Северной Африке, студия в этом году примет участие в выставке Dubai International Content Market в ОАЭ. Центр поддержки экспорта оплатит застройку и аренду площадки, подготовит проект стенда и сувениры с логотипом компании. Он же поможет и с переводом.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.