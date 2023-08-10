Поддельным сливочным маслом кормили больных в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Хабаровске снова обнаружили поддельное сливочное масло. Его произвели в центральной части России и завели в больницы краевой столицы. Пробы специалисты взяли в одном из медицинских учреждений города.

- Все образцы молочной продукции прошли через лабораторную проверку. Исследования дали положительный результат по стеринам, а также по жирнокислотному составу. Последний показатель является индикатором замены молочного жира растительным, а стерины как раз и являются жирами на растительной основе, которых в натуральном сливочном масле быть не должно, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Масло произвели в Московской области. И это уже далеко не первый случай, когда из этого региона на Дальний Восток привозят фальшивку. Данные проверки передали в управление, чтобы там смогли принять меры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.