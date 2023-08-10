В режим повышенной готовности ввели электросети Хабаровского края Фото: ДРСК

Считанные часты остались до того, как в Хабаровский край придет японский тайфун «Ханун». Синоптики прогнозируют опасные метеоявления, особенно в южных и центральных районах края. Здесь пройдут сильные дожди и грозы, а ветер усилится аж до 20 метров в секунду.

Кроме того, в крае объявили штормовое предупреждение. Непогода придет в регион уже в пятницу, 11 августа, и продлится до конца недели. Улучшение погодных условий синоптики обещают только к понедельнику, 14 числа.

В связи с этим Хабаровские электрические сети ввели режим повышенной готовности.

- На данный момент все электросетевое оборудование филиала работает в штатном режиме, - рассказали представители электросетей.

В филиале круглыми сутками дежурят специалисты-ремонтники, они наладили работу со спасателями из МЧС и руководителями муниципальных образований.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.