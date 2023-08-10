Проигнорировал сигнал: пожилой велосипедист столкнулся с автомобилем в Хабаровском крае

Пенсионер на велосипеде не услышал гудка и наехал на иномарку в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Вечером 10 августа в Вяземском произошло серьезное ДТП. Около 16:48 столкнулись иномарка и велосипедист. Авария случилась на Шоссейной улице около 36-го дома.

- По предварительным данным, водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Allion, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, обратила внимание, что велосипедист 82 лет пересекает проезжую часть под прямым углом слева направо по направлению движения транспортного средства, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Женщина начала сбавлять скорость и сигналить пенсионеру. Но он не отреагировал на гудки и наехал на автомобиль. У пенсионера - серьезные травмы, его доставили в больницу.

Полицейские выясняют все подробности аварии. Инспекторы напоминают жителям региона о правилах дорожного движения и просят быть аккуратнее на магистралях.

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