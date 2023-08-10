Думали, газ, а оказались тараканы: хабаровчане вызвали спасателей, опасаясь взрыва голубого топлива

Запах газа с средством от тараканов перепутали жители Хабаровска
Фото: Михаил ФРОЛОВ
На необычный случай пришлось выезжать вечером 10 августа специалистам хабаровского МЧС. Жители дома №3 по Мостовой услышали запах газа и тут же позвонили спасателям: вдруг рванет. Те приехали на место, выбили окно на первом этаже и успокоили хабаровчан. Никаким газом там и не пахло.
- Спасатели залезли, а оказалось, что люди там тараканов травят. Газовый баллон был закрыт. Говорят, это второй такой вызов за сегодня. Видимо, люди набрызгали и уехали, чтоб не дышать этим, - рассказала «КП»-Хабаровск» очевидица произошедшего Алена.
По словам девушки, сейчас жители ждут полицию: так как окна теперь открыты, нужно решить, что делать дальше.
При этом порой такая бдительность нужна, ведь такие случаи иногда происходят. Например, в апреле в «Восточном». Тогда, к счастью, люди не пострадали, но остались без балкона, который оказался полностью поврежден.
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