Что произошло в Хабаровском крае к утру 11 августа: главные новости

Мертвого мужчину нашли во время строительства набережной Фото: @nikolaevskonamur Фото: социальные сети

Труп неизвестного мужчины нашли на берегу возле набережной Николаевска. Здесь идет подготовка территории к строительству, рабочие спиливают деревья. К одному из них и прибило тело. Судя по его состоянию, человек погиб уже очень давно.

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