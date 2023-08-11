Купил «Лексус» без денег: в Хабаровске экс-начальник отдела ФНС не смог подтвердить доход

Экс-главу отдела налоговой обязали вернуть деньги с покупки машины в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В ходе прокурорской проверки было установлено, что бывший государственный служащий, занимавший пост начальника отдела камеральных проверок №1 межрайонной ИФНС России №6 по Хабаровскому краю, купил себе дорогую иномарку на неподтвержденные доходы. Оценка финансового положения сотрудника и его близких показала, что у него не было денег на покупку Lexus LX 570.

- Прокурором края в суд направлен иск о взыскании с бывшего госслужащего 858 тысяч рублей в качестве эквивалента разницы стоимости дорогого автомобиля, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время разбирательств экс-начальник не смог подтвердить источник дохода. Поэтому суд удовлетворил требования прокурора.

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