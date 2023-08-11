«Припарковался»: висящую на отбойнике иномарку сняли на видео в Хабаровске

Автомобиль застрял на отбойнике в Хабаровске Фото: @khabarray Фото: Социальные сети

Хабаровчане утром 11 августа стали свидетелями странной ситуации. На Павла Морозова произошло загадочное ДТП, в результате которого иномарка буквально повисла на отбойнике. Как автомобиль там оказался - загадка. У проезжающих мимо водителей эта картина вызывает удивление.

О пострадавших пока не сообщается. Судя по состоянию машины, вряд ли кто-то получил травмы в этой аварии. Скорее пострадал сам автомобиль. Неясно, как его будут снимать с отбойника.

Напомним, 10 августа в Комсомольске сбили 82-летнюю женщину. Пенсионерка пыталась перейти дорогу в неположенном месте, но добраться до противоположной стороны проезжей части у нее не вышло. Женщину забрали в больницу с травмами.

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