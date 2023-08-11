Осталось 10: дороги в Комсомольске ремонтируют ударными темпами

План по ремонту дорог в Комсомольске выполнен на 65 процентов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Городе юности продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчики уже выполнили 65 процентов от плана. До начала заморозков им предстоит еще сдать 10 дорог: 28 объектов уже приняли, еще три ожидают проверки.

- На сегодняшний день приведено в порядок 22 километра дорожного покрытия. Всего в этом году в Комсомольске должны отремонтировать более 34 километров улиц. На эти цели выделено 580 миллионов рублей, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

На сданных объектах уложили новый асфальт, заменили бордюры, нанесли разметку. Половина дорог, которые ремонтируют в этом году, ведет к социально значимым объектам: школам, больницам, детсадам.

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