Кадровый дефицит не страшен: интерес к медицинским специальностям вырос в Хабаровском крае

В Хабаровском крае вдвое выросло число медиков-первокурсников Фото: ФГБОУ ВО ДВГМУ

В Дальневосточном государственном медицинском университете (ДВГМУ) подвели итоги зачисления в 2023 году. Больше 70 процентов первокурсников поступили на бюджетные и целевые места. С 1 сентября к учебе приступят 1170 первокурсников. Для сравнения в прошлом году их было вдвое меньше - всего 499.

- Мы выполняем поручение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. В ближайшие два-три года нужно устранить кадровый дефицит в районах и регионе в целом. Что касается ординатуры, впервые в этом году во время приемной кампании ДВГМУ осуществляется только целевой набор. Выделено 164 места. Ни одного места в свободном конкурсе не предусмотрено, - сказал ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий.

В университет поступают студенты из 17 регионов России, в основном из ДФО. Самыми популярными специальностями в этом году стали стоматология, лечебное дело, клиническая психология, медицинская биохимия. Только по направлению «Стоматология» конкуренция составила 57 человек на одно место.

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