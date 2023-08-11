Развернули обратно: самолет из Хабаровска в Советскую Гавань вернулся в аэропорт вылета

Авиарейс Хабаровск – Советская Гавань прервали из-за циклона Фото: пресс-служба «Хабавиа»

Рейс №467 Хабаровск – Советская Гавань, который выполняла авиакомпания «Хабаровские авиалинии», прервали посреди полета. Самолет пришлось развернуть в аэропорт вылета из-за плохой погоды в Советской Гавани.

- Причина отмены рейса – испортившаяся погода, неблагоприятные метеоусловия в Совгавани. Там сейчас наблюдается низкая облачность, - рассказали в пресс-службе «Хабавиа».

По метеоусловиям рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно переносятся на 12 августа. Вылет из краевого центра - в 08:40. Также на 12 августа переносятся рейсы 451 и 452 из Советской Гавани во Владивосток и обратно.

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