Пропавшие на реке и в лесу: двое мужчин исчезли в Хабаровском крае

Пропавших рыбака и работника предприятия ищут в Хабаровском крае
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Спасатели МЧС ведут поиски двух мужчин, которые пропали без вести в дикой природе. Первый исчез еще в конце июля. Работник ушел с территории предприятия и будто бы испарился. По данным полиции, мужчина ушел в районе 13 километра трассы Комсомольск – Чегдомын.
- С того момента спасатели осмотрели уже 20 квадратных километров леса в окрестностях, но это не дало никаких результатов. Поиски продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Второго мужчину ищут в районе реки Тунгуска на границе двух регионов - Хабаровского края и ЕАО. Он отправился на рыбалку и пропал без следа. Специалисты осмотрели около 20 километров береговой линии, но не нашли зацепок.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru