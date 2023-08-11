Пропавшие на реке и в лесу: двое мужчин исчезли в Хабаровском крае

Пропавших рыбака и работника предприятия ищут в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели МЧС ведут поиски двух мужчин, которые пропали без вести в дикой природе. Первый исчез еще в конце июля. Работник ушел с территории предприятия и будто бы испарился. По данным полиции, мужчина ушел в районе 13 километра трассы Комсомольск – Чегдомын.

- С того момента спасатели осмотрели уже 20 квадратных километров леса в окрестностях, но это не дало никаких результатов. Поиски продолжаются, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Второго мужчину ищут в районе реки Тунгуска на границе двух регионов - Хабаровского края и ЕАО. Он отправился на рыбалку и пропал без следа. Специалисты осмотрели около 20 километров береговой линии, но не нашли зацепок.

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