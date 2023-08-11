Регистрация на Дальневосточный предпринимательский форум началась в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске стартовала регистрация на площадки пятого Дальневосточного форума предпринимателей. Он состоится 8-9 сентября в преддверии ВЭФ. В этом году он впервые объединит бизнес и экспорт. На его площадках выступят предприниматели, эксперты из России, Китая и Беларуси, власти, общественники, СМИ и представители вузов и госкорпораций.

- Если на ВЭФ будут обсуждаться перспективы и условия работы крупного бизнеса, то на Дальневосточном форуме мы обратим внимание на развитие малого и среднего. В выборе тем и площадок принимали участие и сами бизнесмены, поэтому проблематика форума будет интересна каждому участнику. В программе и разные виды поддержки, и помощь в выходе на экспорт, снятие административных барьеров, новации в финансовых инструментах поддержки и расчетах с иностранными контрагентами и многое другое. Большой блок будет посвящен развитию партнерства с Беларусью и Китаем, – рассказал зампред правительства края – министр экономического развития Виктор Калашников.

На форуме будут работать около 30 площадок, на которых пройдут культурные встречи, мастер-классы и обсуждения. Запланировано и участие президента «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Калинина, Центробанка и других. Также во время мероприятия наградят победителей окружного этапа премии «Экспортер года».

Чтобы стать участником, нужно пройти регистрацию на сайте дальневосточный-форум.рф. Гости сами могут выбрать индивидуальную программу. По планам, в нем примут участие больше двух тысяч человек.

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