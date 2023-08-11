Пункт пропуска «Покровка» закрыли на несколько дней в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители и гости Хабаровского края в течение нескольких дней не смогут отправиться в Китай. В пункте пропуска «Покровка». Уехать через погранпереход в Жахоэ не получится с 11 по 13 августа включительно. Причиной стал движущийся с Японии тайфун «Ханун». Об изменениях сообщили в минтрансе Хабаровского края.

- В связи с прохождением тайфуна с 11 по 13 августа включительно пункт пропуска «Покровка» будет временно закрыт, - рассказали представители регионального министерства транспорта.

Кроме того, в регионе на эти дни объявили штормовое предупреждение. В особенности, непогода обрушится на южные и центральные районы края. Там ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, местами - усиление ветра до 20 метров в секунду. Жителей региона просят быть осторожнее, особенно рядом с крышами зданий и деревьями, которые могут обрушиться от сильных порывов.

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