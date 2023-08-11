Ремонт тепломагистралей в Хабаровске ведется без отставаний Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию масштабной ремонтной кампании.

В Хабаровске ведется ремонт порядка 7 км теплосетей (11 участков) и замена 2 км тепловой изоляции. Общая сумма затрат на мероприятия по подготовке коммуникаций к зиме составляет более 850 миллионов рублей.

Большой объем работ проделан по ремонту ТМ-25 на улице Запарина. Здесь осталось уложить в лотки 150 метров трубы и залить тепловую камеру. На объекте ежедневно задействовано до 15 человек и 8 единиц техники.

Продолжается реконструкция ТМ-32 на ул. Больничной. Здесь энергетики проводят замену 776 метров трубы с увеличением диаметра с 800 до 1000 мм. Сборка труб выполнена почти на 50 %, завершен монтаж почти всех железобетонных конструкций. Реконструкция тепломагистрали позволит подключать новых потребителей.

Четыре участка ремонтируют на ТМ-17 в границах улиц Айвазовского и Панфиловцев. На одном из них также ведутся работы по увеличению диаметра трубы. Работы на объекте с благоустройством планируется полностью завершить к 31 октября.

Подрядчики СП «ХТС» выполняет работы в соответсвии графиком. Завершен ремонт ТМ-21 на улице Серышева, практически полностью завершен ремонт на улице Ким Ю Чена, благоустройство ведется на одном участке ТМ-32, закончились работы на участке улицы Гамарника от Постышева до Павловича.

- Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиками. Только погода вносит свои коррективы. Подрядчики отставание нагоняют оперативно. Трудятся в ночное время и по удлиненному графику, - поделился начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП «ХТС» Алексей Кауров.