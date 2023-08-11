Суд поставил точку в деле о законности застройки улицы Арсеньева во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 августа Арбитражный суд Дальневосточного округа поставил точку в споре между застройщиком ООО «Судеко» и администрацией Владивостока. Фемида отказала компании в удовлетворении кассации.

Тяжбы между «Судеко» и администрацией Владивостока длятся не первый год. Компания добивается разрешения на застройку участка площадью около 200 тысяч квадратных метров в историческом центре города. Но жители областного центра выступают против. Их позицию поддерживает и губернатор региона Олег Кожемяко.

На участке планировали возвести несколько высоток, но городская администрация отказала «Судеко». Вместо многоэтажек землю решили использовать для обустройства сквера. Здесь же должен был открыться детсад. В ответ компания подала в суд на город в надежде отстоять свои интересы, но по итогам рассмотрения дела потерпела поражение.

Не желая мириться с постановлением, ООО «Судеко» направило кассацию по делу в Арбитражный суд Дальневосточного округа. Но и здесь застройщика ждало поражение. Суд встал на сторону администрации Владивостока и жителей города.