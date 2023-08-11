Играл, не замечая дым: юного магаданца от пожара в квартире спасла соседка

Женщина вытащила ребенка из горящей квартиры в Магадане Фото: МЧС Магадана

В столице Колымы утром 11 августа произошел пожар на Арманской, 51. В 09:02 загорелась трехкомнатная квартира. На место выехали 12 человек и три единицы техники.

Дым в окне квартиры на четвертом этаже заметила бдительная соседка. Женщина тут же вызвала МЧС и отправилась разведать обстановку. Дверь ей открыл ребенок. Оказалось, мальчик был дома один, играл в компьютер, и даже не замечал дым в соседней комнате. Магаданка вывела его на улицу и обесточила квартиру.

- Прибывшие огнеборцы помогли покинуть подъезд троим пенсионерам с вышележащих этажей, подручными средствами ликвидировали возгорание и провели дымоудаление в квартире, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Площадь пожара составила всего один квадратный метр. Сильного возгорания удалось избежать благодаря бдительной женщине, грамотным действиям ее и специалистам. В квартире можно жить дальше: огонь повредил лишь пол, стену, некоторые вещи и технику.

Оказалось, причиной пожара стала зарядка, которую оставили в розетке без присмотра.

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