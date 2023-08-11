Жители Магадана жарят шашлыки у Маски скорби Фото: администрация Магадана

В Магадане прошло совещание с руководителями коммунальных служб. Они доложили руководителю, какие работы ведут в городе. Например, сотрудники Водоканала занимаются заменой и ремонтов водопроводных сетей. Сейчас многие требуют этих работ, так как трубы изношены, и происходят порывы. Сейчас они начали работать на улице Берзина.

Обсудили и план размещения деревьев во второй очереди парка «Дюкча». Высаживать будут, учитывая опыт благоустройство «Маяка». Работы проведут в конце лета – начале осени.

Горсвету Магадана мэр города поручил установить шлагбаум на дороге, ведущей к мемориалу Маска Скорби. Решение неслучайно: часто на территории памятника находят машинное масло, следы от мангалов и костров.

Техконтролю поручили разработать проектно-сметную документацию благоустройства территории вокруг гимназии №13.

- В первую очередь обратите внимание на заезд к учебному учреждению и далее нужно делать дорогу, ведущую на улицу Портовую, - сказал Юрий Гришан.

Кроме того, ведомство проектирует искусственную неровность на Пролетарской, 32, а потом начнут работы на Горнолыжной базе. Также они заканчивают план Аллеи Памяти на проспекте Ленина. Осталось решить, как будут располагаться лестницы, клумбы и облицовка.

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