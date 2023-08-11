Ограничения ввели в Хабаровском крае из-за энтеровируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае ввели ограничения из-за подъема энтеровирусной инфекции. По требованию Роспотребнадзора в регионе запрещено купаться в необорудованных местах и фонтанах. Заболеваемость пока растет.

- За прошлую неделю зарегистрировано 184 случая подозрения на ЭВИ, что на 16,4 процента выше средних многолетних значений. Из них 162 случая приходится на Хабаровск и Хабаровский район, - рассказал главный специалист городского отдела охраны здоровья Виталий Петрищев.

Вирусный менингит подозревают у 12 заболевших. Заболели только дети, 60 процентов из них находились в коллективах. Самые высокие показатели – у малышей до шести лет.

С начала эпидемического периода с симптомами в больницы обратились 348 человек, у 21 есть подозрение на менингит. По словам специалистов, возбудитель энтеровируса может выжить в водопроводной воде до 18 дней, в речной – месяц и в очищенной сточной – два. Высокий риск наблюдается среди детей, которые ходят в бассейны и детские комнаты.

Вирус передается через сырую воду, плохо помытые овощи и фрукты, грязные руки, игрушки. При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле, сыпи, головной боли, жидкого стула нужно немедленно обращаться к врачу.

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