Люди проходили мимо: женщины-полицейские спасли мужчину в Комсомольске

Сотрудницы полиции спасли жизнь мужчине в Комсомольске Фото: Комсомольский ЛО МВД России на транспорте

Пример неравнодушия показали сотрудницы транспортной полиции города Юности. После трудного рабочего дня начальник отделения по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Анна Чурина и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Наталья Ивочкина возвращались домой, надеясь отдохнуть и набраться сил.

Решили сократить путь через двор, а там на лавочке лежал мужчина. Пока люди проходили мимо, женщины подошли к нему. Уже практически белый, он сильно хрипел. Намека на алкоголь не было. Полицейские вызвали медиков.

- Когда врачи привели 35-летнего комсомольчанина в чувства, он рассказал, что, находясь на жаре ему резко стало плохо, о последующих событиях он ничего не помнит, так как потерял сознание, - рассказали в Комсомольском ЛО МВД России на транспорте.

Ехать в больницу мужчина отказался, но своих спасительниц поблагодарил за помощь.

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