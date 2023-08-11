Сильные ливни обрушатся на Хабаровский край 12 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае на 12 августа синоптики прогнозируют опасные метеоявления. Ожидаются они лишь в южных районах региона – Бикнском, Вяземском, имени Лазо и Хабаровске. Японский тайфун «Ханун» обрушится на них с полной силой. В этих местах пройдут сильные дожди и ливни.

В столице региона ночью пройдет небольшой дождь, да и днем тоже. В темное время суток столбик термометра покажет 17 градусов, днем – до 25. Ветер подует с востока с силой до 11 метров в секунду.

На юге ночью дождь, местами сильный и очень сильный, днем примерно такая же обстановка. Ночью температура воздуха поднимется до 22 градусов, днем – до 27. Ветер восточный, до 12 метров в секунду.

В центральный районах местами пройдет кратковременный дождь, в Хабаровском и Верхнебуреинском ожидается ливень. Ночью столбик термометра покажет максимум 19 градусов, днем поднимется до 28. Ветер восточный, от четырех до 10 метров в секунду.

На севере существенных осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до девяти градусов, а потом поднимется до 15. Днем потеплеет еще до 28 градусов. Ветер будет дуть с восточных направлений до 10 метров в секунду.

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