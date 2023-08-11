Трасса Хабаровск-Владивосток перекрыта из-за тайфуна «Ханун» 11 августа

Трасса перекрыта из-за перелива воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тайфун «Ханун» бушует в соседнем Приморье. На регион обрушились мощные дожди. Населенные пункты топит, улицы и дороги уходят под воду. Перекрываются трассы федерального значения.

- Федеральная трасса «Хабаровск-Владивосток» на 547 километре перекрыта полностью из-за перелива воды, - сообщил глава Спасского района (Приморье) Андрей Колот.

Тайфун «Ханун» начнет влиять на погоду в Хабаровском крае в ночь с 11 на 12 августа. В региональной столице, на юге и частично на западе прольются дожди, местами сильные. В крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет сохраняться до 13 августа.

Дожди в регионе, по предварительному прогнозу, пойдут на спад 14 числа.

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