В китайских соцсетях расскажут о туризме Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Жители Китая смогут узнать о путешествиях по Хабаровскому краю из своих социальных сетей. Туристические аккаунты уже появились в таких приложениях, как WeChat, Weibo, Baidu и Douyin. Это поможет выйти на иностранного потребителя напрямую и рассказать ему о красотах дальневосточного региона.

– Мультиканальный маркетинг позволит нам охватить наиболее широкую аудиторию китайских туристов. На всех площадках мы рассказываем о самых интересных местах для посещения, доступных активностях, сопутствующих услугах и условиях размещения, что транслирует нашу основную мысль: Хабаровский край – край, который стоит увидеть, – рассказала министр туризма региона Екатерина Пунтус.

Например, в WeChat не только рассказывают о регионе, но и получают и обрабатывают клиентские запросы. А в сервисе микроблогов Weibo общаются с китайской аудиторией. Для этого же используют аналог TikTok – Douyin, где публикуют видео.

Для этого пришлось собрать самые интересные и насыщенные туры. Все посты перевели на китайский и адаптировали под каждую соцсеть. Немало времени пришлось потратить на регистрацию. Также подали заявки на открытие рекламных кабинетов, совсем скоро планируется начать их использовать.

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