Гончарному искусству научат посетителей на ярмарке выходного дня в Хабаровске Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей Хабаровского края приглашают на традиционную ярмарку выходного дня. Фермеры со свежей домашней продукцией разместятся на площадке у арены «Ерофей». В субботу, 12 августа, здесь отметят долгожданный Медовый спас: пчеловоды привезут несколько сортов сладкого десерта и другую продукцию.

- Традиционно на ярмарке также можно приобрести зелень, молочную продукцию, мясные и рыбные деликатесы, мороженое, квас и сыры, свежие кабачки, баклажаны, огурцы, томаты, свеклу, морковь, капусту и картофель, - рассказали в администрации Хабаровска.

По данным министерства сельского хозяйства, ярмарка пройдет в 28-й раз. За предыдущие дни фермеры продали почти 50 тонн продукции и заработали больше 10 миллионов рублей.

Кроме того, в этот раз на мероприятии пройдет мастер-класс по гончарному искусству и розыгрыш ящика фермерской продукции.

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