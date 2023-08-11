Окопные свечи для СВО больше года делают школьники из ЕАО Фото: правительство ЕАО

Школьники из Еврейской автономной области помогают своим землякам, которые сейчас находятся на спецоперации. Уже больше года ребята плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь и делают окопные свечи. Этим занимаются воспитанники Центра образования имени полного кавалера ордена Славы Владимира Израйлевича Пеллера в Биробиджанском районе.

- На протяжении всего времени мы плетем маскировочные сети, мы помогаем гуманитарной помощью, рисовали рисунки, писали письма, собирали посылки добра, - рассказала ученица восьмого класса Екатерина Савицкая.

На летних каникулах работа на паузу не ставится. Трудятся все без исключения, каждый - в меру своих сил. Например, ученики начальных классов рисуют для солдат открытки, пишут письма и помогают собирать посылки. А ребята постарше делают свечи и сети.

Основным продуктом являются восковые горелки. В центре есть специально оборудованное помещение с инвентарем. Процесс контролирует замдиректора Виктор Доманов. За год ребята сделали больше тысячи свечей.

Воск топит восьмиклассница Васелина Оводова. Его ребята берут у местных пчеловодов. Фитилями занимается ученик 10 класса Вячеслав Жиронкин.

Восковые горелки дают солдатам тепло, свет и помогают приготовить пищу. К работе дети относятся серьезно, работают на качество, а не количество.

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