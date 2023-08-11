Выдумывали предлоги: магаданцев арестовали за вымогательства

Двое мужчин угрозами вымогали деньги и иномарку в Магадане Фото: СК Магадана

В столице Колымы полиция арестовала двоих человек - 19-летнего парня и его 34-летнего соучастника. Их подозревают в нескольких случаях вымогательств с применением насилия.

Так, 7 апреля товарищи придумали предлог для незаконного получения денег. Они решили продать автомобиль их знакомой и стали ссориться с покупателями - мол, те слишком занижают цену. Тогда, угрожая расправой и кулаками, они забрали у магаданцев 100 тысяч рублей.

- Не остановившись на этом, 8-9 апреля те же мужчины и неустановленный соучастник, находясь у дома номер 59 корпус 1 по улице Пролетарская в Магадане, потребовали от потерпевших передать им в собственность автомобиль импортного производства. Последние под угрозами применения насилия и физической расправы выполнили преступные требования злоумышленников, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Личности двоих мужчин следователи установили, их задержали в Сусумане. Суд решил оставить их под стражей. Сейчас специалисты проводят расследование.

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