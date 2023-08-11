Новогодний подарок в День рождения: Михаил Дегтярев исполнил мечту юного комсомольчанина

Новогоднюю мечту подростка исполнил губернатор Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Амурской области 11 августа прошел запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б». В Приамурье с рабочей поездкой направился губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. С ним поехал и 11-летний Никита Присячев из Комсомольска-на-Амуре. В декабре прошлого года он повесил на «Елку желаний» письмо со своей детской мечтой: «Хочу побывать на запуске настоящей ракеты». Михаил Дегтярев в лице Дедушки Мороза исполнил ее, правда, уже летом. Символично, что в этот день мальчик отметил свой 11-й день рождения. Он точно стал незабываемым для школьника.

Запуск прошел в 02:10 по Москве с космодрома «Восточный». За отправкой ракеты для запуска спутника «Луна-25» Никита наблюдал вместе с мамой. К слову, это первая в истории России XXI века лунная программа.

- Благодаря вам - ракетчикам, конструкторам и строителям, и вашей работе мы исполнили заветную мечту нашего комсомольчанина Никиты Присячева. Шар именно с его желанием я снял в декабре прошлого года с «Елки желаний». А еще сегодня у него день рождения, Никите исполнилось 11 лет! Огромное вам спасибо, - сказал губернатор Хабаровского края.

В качестве подарка Никите вручили памятную медаль о состоявшемся запуске и набор космической еды. Кроме того, мальчик познакомился с главой Роскосмоса Юрием Борисовым и с академиком Львом Зеленым, который стал научным руководителем миссии «Луна-25».

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