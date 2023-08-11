Резиновое покрытие укладывают на виадуке в районе «Южнопортовой» в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске идут работы на надземном переходе в районе остановки «Южнопортовая». Сейчас тут укладывают резиновое покрытие, благодаря которому виадук станет безопасным, и во время осадков люди не будут скользить и падать.

- Перед началом работ мы предупредили жителей города о ремонте. Также в микрорайоне были расклеены объявления о предстоящих работах. Наступать на покрытие, пока не застыло, нельзя - оно деформируется. Поэтому мы извиняемся за причиненные неудобства и просим жителей не пользоваться переходом до завтрашнего утра, чтобы материал был уложен без нарушения технологии и прослужил как можно дольше, - рассказал Александр Рыкунов, главный специалист управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Поэтому на ночь виадук тоже перекроют деревянными стенками или металлическими листами. Но в администрации надеются, что хабаровчане не попробуют проникнуть туда во время работ. Перейти дорогу они смогут через надземный пешеходный переход на остановке «Юбилейная».

Недавно на виадуке на «Южнопортовой» тоже проходили работы - о них просили сами жители. Здесь убрали кровельное поликарбонатное покрытие и установили более высокое металлическое ограждение. В дальнейшем пространство вдоль ограждения закроют профлистом, чтобы исключить риски для детей и взрослых, а также животных.

Напомним, переход будет перекрыт почти сутки. Откроют его утром 12 августа - в 07:00.

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