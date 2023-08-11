Движение через реку Бешеная восстановят в Хабаровском крае к 17 августа Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают ремонтировать мост через реку Бешеная. Переправа в Ульчском районе разрушилась 30 июля после того, как ней проехал большегруз. Это 199 километр дороги «Селихино - Николаевск-на-Амуре». Восстановить движение по двум полосам пообещали до конца следующей недели, 17 августа.

- Несмотря на установленные дорожные знаки ограничения на ось и знаки по общей массе, продолжалось постоянное движение автотранспорта со значительными превышениями предельных нагрузок. В результате постоянного воздействия сверхнормативных нагрузок произошло смятие и разрушение поперечин пролетных строений, прогонов и насадок опор, что повлекло за собой затруднение автотранспортного сообщения, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Сразу после того, как стало известно о разрушении, на место отправилась бригада из шести человек. На мосту организовали оперштаб. С 8 августа здесь запустили реверсивное движение по отремонтированной правой части для любых машин. Также работники решили усилить мост.

Сейчас на мосту сохраняется режим повышенной готовности, его снимут сразу, как закончится ремонт. Пробок здесь нет. Специалисты меняют разрушенные элементы на левой части. Если погода не помешает, все закончат к 17 августа. До 25 августа в планах установить барьер, колесоотбойный брус и перила на подходах к мосту.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.