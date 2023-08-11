Больше двух тысяч ребят собрали в школу жители Хабаровского края Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Хабаровском крае продолжается акция «Помоги собраться в школе». Накануне организаторы подвели предварительные итоги. Сейчас неравнодушные жители помогли двум тысячам ребятишек на 3, 6 миллиона рублей.

Эту акцию проводят каждый год. Благодаря ей канцелярию и рюкзачки могут получить дети, у которых в семье трудная жизненная ситуация, или если они находятся в социально опасном положении. Акция продлится до 30 сентября.

Желание помочь детишкам есть не только у обычных жителей региона. Деньги переводят и приносят вещи также целые организации и индивидуальные предприниматели. И с каждым годом неравнодушных становится только больше.

- Оказать помощь легко – во всех учреждениях социального обслуживания населения края принимают как денежные пожертвования, так и вещи, школьные принадлежности. Дополнительную информацию можно получить по будням с 9:00 до 18:00 по телефону 8 (4212) 32-62-49, – рассказали в минсоцзащиты края.

Для малоимущих многодетных семей, живущих в селах, есть другие условия. Им положена единовременная выплата в 1 200 рублей. Для ее получения нужно подать заявление в соцзащиту по месту жительства. Почти 317 тысяч уже получили 264 ребенка.

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