40 тонн незаконно выловленной кеты нашли на базе в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще один факт нелегального заработка на красной рыбе обнаружили правоохранительные органы в Хабаровском крае. В николаевском-на-Амуре районе природоохранная прокуратура проверяет базу из поселка Маго. Там незаконно перерабатывают красную рыбу. Сотрудники надзорного органа во время проверки насчитали порядка 40 тонн кеты.

- По результатам проверки прокурор направил в следственный орган ее материалы для принятия решения о привлечении виновных к ответственности. После их рассмотрения заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная в особо крупном размере, которое в настоящее время расследуется, - рассказали в природоохранной прокуратуре.

А против организатора нелегального заработка завели еще одно уголовное дело – за покупку и сбыт имущества, полученного преступным путем. Сейчас его расследуют и добывают доказательства.

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