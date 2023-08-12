Что произошло в Хабаровском крае к утру 12 августа: главные новости

Обломки ракеты упали в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

11 августа с космодрома «Восточный» была запущена ракета, которая доставляет автоматическую станцию «Луна - 25» на естественный спутник Земли. Ступени ракетоносителя «Союз-2.1б» приземлились в Хабаровском крае. В эпицентр попадал и поселок Шахтинский с населением 18 человек.

Девять человек будут судить за незаконную банковскую деятельность. Они помогали клиентам уходить от налогов. Следствие длилось почти четыре года. А организатор ОПГ до сих пор не найден.

Иномарка на полном ходу залетела в магазин в поселке Хор, едва не задавив человека. Машина пробила стену и остановилась в нескольких сантиметрах от прилавка. Момент аварии попал на видео.

В Хабаровске произошел пожар, который всего за несколько часов уничтожил огромный склад с автозапчастями. Пламя было настолько сильным, что металлическая конструкция буквально «поплыла». Теперь на месте огромного бокса только искореженные куски железа и опоры, отдаленно напоминающие очертания бывшей постройки.

В Хабаровске 39-летний мужчина задержан по подозрению в нападении на подростков 28 июля. Он хватал мальчиков за горло и кидал в них камнями. На него завели уголовное дело.

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