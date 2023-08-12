В машине было трое: «Тойота» налетела на временный дорожный знак на дороге Магадан – Талон

Три человека пострадали в аварии на дороге Магадан - Балаганное - Талон Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Серьезная авария произошла утром 12 августа напротив комплекса «Снегорка» на дороге Магадан - Балаганное – Талон. «Тойота Ноах» налетела на временный дорожный знак и перевернулась.

- За рулем был 24-летний водитель. Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В аварии пострадали три человека, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Судя по фото с места ДТП, травмы у водителя оказались серьезными. В салоне и на асфальте возле машины видна кровь. Но официальной информации о состоянии пострадавших пока нет. Известно, что им уже оказана медицинская помощь. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

За рулем был 24-летний водитель Фото: УГИБДД по Магаданской области

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