Пролетела восемь этажей: СКР проводит проверку после падения женщины из окна в Биробиджане

Женщина упала с восьмого этажа в Биробиджане Фото: Иван МАКЕЕВ

12 августа по городским пабликам Биробиджана разлетелась новость о выпавшей из окна женщине. Информацию подтвердили в следственном комитете.

- Женщина упала с восьмого этажа. Она выжила и сейчас находится в больнице, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

В СКР пока не разглашают обстоятельства происшествия. Известно только, что пострадавшая – совершеннолетняя. Официальной информации о ее состоянии нет. Правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить, что произошло. «КП» - Хабаровск» будет следить за развитием событий.

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