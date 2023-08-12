Последний обломок ракеты-носителя нашли в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Последний обломок ракеты-носителя, которая должна была доставить автоматическую станцию «Луна - 25» к спутнику Земли, найден на территории Хабаровского края. Его поиски велись со вчера. Но в пятницу удалось найти только три ступени ракеты.

В субботу группа представителей «Роскосмоса» продолжили поиск. Они мониторили территорию с воздуха и уже через несколько часов обнаружили часть ракетоносителя.

- Найдены все четыре боковых блока первой ступени ракеты, выведшей «Луну-25» на орбиту. Поиски в Хабаровском крае завершены, - написал глава региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Пока не сообщается, где была найдена последняя часть ракеты. Предыдущие три обломка обнаружили в 28 километрах от поселка Шахтинск, между реками Тастах и Нижний Деж, а также в восьми километрах от реки Бурея. Теперь все четыре обломка предстоит доставить на космодром «Восточный».

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