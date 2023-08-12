«Хотел похулиганить»: мужчина разбил лобовое стекло и порезал три колеса на иномарке в Комсомольске

Полиция задержала подозреваемого в порче чужого автомобиля в Комсомольске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-лений комсомольчанин сообщил в полицию о том, что кто-то повредил его машину. Иномарка была припаркована во дворе на Аллее Труда. Неизвестный разбил лобовое стекло и изрезал три шины. Ущерб составил 33 тысячи рублей. Преступника выдали записи с камер видеонаблюдения.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 42-летнего подозреваемого. Изучив видео, они установили, что мужчина повредил лобовое стекло, порезал колеса с помощью ножа. В отделе полиции фигурант признался в содеянном. Он сказал, что сделал это из хулиганских побуждений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Ему может грозить до двух лет лишения свободы. На время следствия с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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