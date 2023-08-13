Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 13 августа

Мертвую девушку нашли в утопленной машине в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько дней назад в селе Вострецово пропала молодая девушка. Помимо нее, кто-то украл иномарку «Тойота Чайзер». Спустя два дня обе пропажи нашли – в местной реке Охота, на дне. Оттуда достали машину, а ней обнаружили труп той самой девушки. Он лежал в салоне на пассажирском сидении. Водитель с места происшествия сбежал.

Еще одно происшествие с нападением собак произошло в Хабаровске. Бездомное животное ранним субботним утром набросилось на мужчину. Пес был чипирован, то есть уже прошел процедуру отлова, вакцинации и стерилизации.

В Биробиджане произошло другое ЧП: с окна восьмого этажа выпала женщина. К счастью, ей удалось выжить, сейчас она находится в больнице. В каком она состоянии, не сообщается. При каких обстоятельствах она упала с такой высоты, тоже не ясно. В деле разбираются следователи.

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