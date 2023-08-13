Лежит в больнице: хабаровчанин сбил семилетнюю девочку и уехал

Житель Хабаровска сбил школьницу и сбежал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Семилетняя хабаровчанка попала в больницу после того, как на нее наехал мужчина на иномарке. ЧП произошло накануне вечером, 12 августа, в районе дома №32А по улице Аксенова. Школьница получила травмы.

- Водитель автомобиля Subaru совершил наезд на семилетнюю девочку. Ребенок с тупой травмой живота, травмой голени доставлен в медицинское учреждение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Насколько сильные травмы у девочки, не сообщается. Сейчас она находится под присмотром врачей. Мужчина не захотел нести ответственность за свой поступок и сбежал с места происшествия. Сейчас его ищет полиция, там организовали проверку. Ее контролирует городская прокуратура.

Каких-либо примет автомобиля или самого водителя нет. Когда его найдут, ему может грозить лишение прав до полутора лет или арест на 15 суток.

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