Не заметил: в Магадане сбили 73-летнюю женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Колымы полиция выясняет подробности аварии, которая произошла 12 августа на улице Дзержинского. Днем в ГИБДД позвонили магаданцы и сообщили, что недалеко от дома №19 сбили пожилую женщину.

- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода 1949 года рождения, - рассказали в ГИБДД Магадана.

К счастью, обошлось без серьезных последствий. На месте женщину осмотрели врачи, у нее легкие ушибы. Ехать в больницу ей не понадобилось.

Инспекторы организовали проверку, они устанавливают подробности аварии. Водителей они просят быть внимательней на дорогах и соблюдать правила. Это, а также максимальная собранность во время езды поможет сохранить жизнь и здоровье не только вас самих, и других людей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.