Не заметил: в Магадане сбили 73-летнюю женщину
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В столице Колымы полиция выясняет подробности аварии, которая произошла 12 августа на улице Дзержинского. Днем в ГИБДД позвонили магаданцы и сообщили, что недалеко от дома №19 сбили пожилую женщину.
- Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Colt при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода 1949 года рождения, - рассказали в ГИБДД Магадана.
К счастью, обошлось без серьезных последствий. На месте женщину осмотрели врачи, у нее легкие ушибы. Ехать в больницу ей не понадобилось.
Инспекторы организовали проверку, они устанавливают подробности аварии. Водителей они просят быть внимательней на дорогах и соблюдать правила. Это, а также максимальная собранность во время езды поможет сохранить жизнь и здоровье не только вас самих, и других людей.
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