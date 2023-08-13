Сломанный холодильник стал причиной пожара в Магадане Фото: МЧС Магадана

Накануне в Магадане произошел серьезный пожар. Жители квартиры в доме по улице Березина, 8 лишились кухни и продуктов. Причиной стал сломанный холодильник. О происшествии сообщили бдительные соседи - хозяева уехали по своим делам.

- Вечером в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на улице Берзина, 8. В помещении никого не было. Для того, чтобы проникнуть в него и приступить к тушению, огнеборцы установили в окно пятого этажа автолестницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

В итоге от огня пострадали потолок, стена и сам холодильник – всего пламя охватило 22 квадратных метра. На месте происшествия работали дознаватели, они сообщили, что, скорей всего, причина пожара – сломанный холодильник. Люди в происшествии не пострадали. Теперь хозяевам сгоревшей квартиры предстоит ремонт.

Жителям региона рекомендуют проверить свои электроприборы: когда-то это может спасти их жизнь, здоровье и квартиру, а также не стать опасностью для соседей.

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